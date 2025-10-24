19日、20日の2日間、真庭市の勝山地区で伝統の秋祭り「喧嘩だんじり」が行われました。 【写真を見る】死亡事故で中断 2年ぶりの開催「勝山喧嘩だんじり」祭りが復活したよろこびに酔いしれた2日間【岡山】 おととし（2023年）起きた死亡事故で去年は中止に…。多くの人たちが待ち焦がれた2年ぶりのだんじりです。 およそ2トンのだんじりがぶつかり合うさまは勇壮そのもの。江戸時代から続く「勝山喧嘩だんじり」です。一年で最