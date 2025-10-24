タス通信によると、ロシアのドミトリー・ペスコフ大統領報道官は２４日、高市首相が同日の所信表明演説で、対露関係に関して「日本政府の方針は、領土問題を解決し、平和条約を締結することだ」と述べたことを受け、「我々も平和条約の締結に賛成の立場だ」と歓迎する姿勢を示した。一方、ロシアによるウクライナ侵略に伴い、日本政府が対露制裁を科している状況について、ペスコフ氏は「日本政府がこの数年間とっている立場に