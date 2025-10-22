人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が21日、オフィシャルブログを更新すると、親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロの恋人で起業家の綿島光一氏と初対面を果たしたことを報告。３ショット写真などを公開し、ファンから反響を呼んでいる。この日、桃は「クロの恋人に初めて会えた…！！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「クロの彼氏のこいたんに会えたぁ