国内初のM&Aプラットフォーム「TRANBI」を運営する株式会社トランビは、早稲田大学大学院経営管理研究科（早稲田大学ビジネススクール）教授の入山章栄氏、法政大学キャリアデザイン学部教授であり、一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事を務める田中研之輔氏らとともに、事業承継を通じた主体的なキャリア形成を後押しする「継キャリ（継業キャリア）推進プロジェクト」を発足した。プロジェクトの始動にあたり、2