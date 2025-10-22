米OpenAIは10月21日（現地時間）、「ChatGPT」を中核に据えた新しいWebブラウザ「ChatGPT Atlas」（以下Atlas）を発表した。ChatGPTの検索機能やメモリ機能、エージェント機能を統合し、ユーザーの行動を学び、文脈を理解して支援する“AIブラウザ”として設計されている。発表とともにmacOS版がリリースされ、今後Windows、iOS、Androidにも展開予定である。このOpenAIによる初のAIブラウザは以下のような特徴を持つ。Chromiumを