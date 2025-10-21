健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード、いわゆる「マイナ保険証」をスマホに追加すると、カードを取り出すことなく、スマホを専用端末にかざして、医療機関や薬局で利用できます。スマホをマイナ保険証として利用する方法について、厚生労働省がXの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これがスマホを「マイナ保険証」代わりに使う方法です！厚労省によると、マイナンバーカード