健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード、いわゆる「マイナ保険証」をスマホに追加すると、カードを取り出すことなく、スマホを専用端末にかざして、医療機関や薬局で利用できます。スマホをマイナ保険証として利用する方法について、厚生労働省がXの公式アカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった！」 これがスマホを「マイナ保険証」代わりに使う方法です！

厚労省によると、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するための準備方法、医療機関や薬局でスマホをマイナ保険証として利用する際の受付方法はそれぞれ次の通りです。

【マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するための事前準備・設定】

（1）スマホからマイナポータルにログインして、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行う。

（2）最新のマイナポータルアプリから、スマホにマイナンバーカードを追加する。

【医療機関や薬局でスマホをマイナ保険証として利用する方法】

（1）顔認証付きカードリーダーで「スマートフォンを利用」を選択する。

（2）本人認証を行う。

（3）スマホ用の汎用カードリーダーに、画面が切り替わるまでかざす。

（4）同意事項を確認し、受付完了。

一度試してみてはいかがでしょうか。