弟猫がくしゃみをした瞬間、姉犬が見せたのは思いやり 尊すぎると話題わんちゃんホンポ

弟猫がくしゃみをした瞬間、姉犬が見せたのは思いやり 尊すぎると話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 台湾の姉犬がInstagramで、弟猫がくしゃみをした瞬間に反応した
  • 「大丈夫?」と気遣うように近づき、そっと鼻先を寄せたそう
  • 投稿には「思いやりが尊い」「見習わなきゃな」などの声が寄せられた
記事を読む

