米アマゾン・ドット・コムが手がけるクラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス」（ＡＷＳ）で発生した障害を巡り、アマゾンは日本時間２１日午前７時頃、すべてのＡＷＳのサービスが障害から復旧したと発表した。障害の発生から復旧まで約１５時間を要した。オンライン上の障害分析サイト「ダウンディテクター」によれば、世界の２５００社以上で影響が出たという。障害は日本時間２０日午後４時頃に発生した。アマゾンに