玉木雄一郎国民民主党代表が２１日までに、【連立合意を見て責任ある積極財政は実現できるか】と題した自民、維新による連立政権への懸念について長文で投稿した。玉木氏は「７月２０日の参院選の結果が出てから約３ヶ月。ようやく長く続いた政治空白が終わり、政権の枠組みが固まりました。明日から臨時国会が始まります。女性初の総理大臣として高市総裁のリーダーシップに期待するとともに、現役世代のための政策や、強い