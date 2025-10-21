チャットGPTなどの生成AIでこれからのビジネスはどう変わるのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「アマゾンの音声アシスタント『アレクサ』が生成AIで急速に進化している。アップルが『デバイスのOS』を、グーグルが『検索のOS』を支配したように、アマゾンはAWS×新アレクサによって『生活と産業のOS』を狙っている」という――。写真＝iStock.com／Sundry Photography※写真はイメージです - 写真＝iStock.co