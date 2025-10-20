オーブントースターを買い替える際に、どのような製品を選べばよいのか困ったことはありませんか。オーブントースターの選び方について、家電量販店「エディオン」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。公式インスタグラムアカウントは「オーブントースターってたくさんあって迷いますよね」「デザイン重視？ 温度重視？ いろいろありますよね」と投稿。製品選びのポイントについて、次のように紹介しています。■