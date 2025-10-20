10月20日午前、徳島市庄町にある徳島大学大学院の研究棟で、20代の男性が遺体で発見されました。遺体が見つかったのは、徳島市庄町にある徳島大学大学院・薬学研究科の研究棟1階です。警察などによりますと、20日午前10時50分頃、大学関係者から「20代くらいの男性が倒れていて、呼吸をしていない」と119番通報がありました。救急隊が駆けつけましたが、男性はその場で死亡が確認されました。（学生）「警察がいっぱいいて、初めて