韓国史講師出身のユーチューバー、チョン・ハンギル氏が日本で単独デモを行い、「李在明（イ・ジェミョン）政権が親中化しつつある」と主張した。チョン氏は17日、「1905年乙巳勒約（第二次日韓協約）」と「1910年韓日併合」と書かれたプラカード、そして「2025年親中・李在明」と書かれたプラカードを持ち、富士山を背景に立つ姿を撮影した動画を自身のYouTube（ユーチューブ）チャンネルに投稿した。この動画でチョン氏は「2025