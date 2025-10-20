日本の地下鉄で“変態”に遭遇したと語った韓国歌手、今度は人種差別を主張も…「むしろ逆差別的」と逆風スポーツソウル日本版

韓国行きの航空便で人種差別の疑い SISTAR出身の歌手が主張

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 歌手のソユが19日、韓国行きの航空便で経験した人種差別の疑いを提起した
  • 15時間を超える飛行のあいだ何も食べられず、人種差別の傷として残ったそう
  • ネットでは、十分な事実確認ののち慎重に見るべきだという声が上がっている
記事を読む

おすすめ記事

  • ブラジルから歴史的勝利を飾った日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）
    「日本との差を認める時がきた」日本代表が大逆転勝利を飾ったブラジルに韓国は０−５惨敗…韓メディアが日韓の“とてつもない差”に愕然「ソン・フンミンやイ・ガンインが不都合な真実を隠した」 2025年10月17日 4時54分
  • 　イム・ユンチャン氏の公式インスタグラム＠ｓｏｆｒｏｌｉｍｓｋｙより
    韓国人ピアニスト　韓国での生活「地獄にいるようだった」「首を絞め合い、絶対にその手を離さない雰囲気」インタビューが話題 2025年10月14日 16時56分
  • 誤解させるような編集に美容外科が謝罪　韓国長寿バラエティの白斑治療シーンをめぐりコメント
    誤解させるような編集に美容外科が謝罪　韓国長寿バラエティの白斑治療シーンをめぐりコメント 2025年10月15日 12時36分
  • 　日本維新の会・吉村洋文代表
    【吉村代表】玉木代表の「二枚舌」に「他党の批判より政策実現に力を」「総理大臣になりたいのかどっち」青山和弘氏も「負け惜しみにしか」　正義のミカタ生出演 2025年10月18日 12時6分
  • 「キムチ臭いと鼻をつままれた」韓国大御所女優、アメリカでの“差別経験”を告白「私も“チーズはバッドスメル”って…」
    「キムチ臭いと鼻をつままれた」韓国大御所女優、アメリカでの“差別経験”を告白「私も“チーズはバッドスメル”って…」 2025年10月14日 10時49分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 花火写真 市民1人の苦情で撤去
    2. 2. ChatGPTと結婚 夜の営みもある
    3. 3. Amazon配達で副収入 意外な利点
    4. 4. 「大珍品」エラーコインの魅力
    5. 5. ローラ また「過剰露出」で農業
    6. 6. 畠中悠 井上咲楽にモラハラか
    7. 7. ディーン 離婚決断に至った背景
    8. 8. NHK ONE 続々謝罪の異常事態に
    9. 9. 乱倫バスツアー 巨額費用を告白
    10. 10. 若い女が! 元乃木坂が電車で遭遇
    1. 11. 次長課長・河本 うつ公表の理由
    2. 12. 日本で異色の漫画 北米で高評価
    3. 13. 大谷圧巻ショー 古巣に批判殺到
    4. 14. 水こぼし激怒 助けた意外な人物
    5. 15. 紅白当日に…有吉にNHKドン引き
    6. 16. 握手会1人で話題 アイドルの惨状
    7. 17. 新人のほうが160円高い 即行退職
    8. 18. AiScReam 紅白への出場は濃厚か
    9. 19. 韓イベ炎上 日本メンバーに絶賛
    10. 20. 愛犬を無視 高橋大輔の発言物議
    1. 1. 花火写真 市民1人の苦情で撤去
    2. 2. NHK ONE 続々謝罪の異常事態に
    3. 3. 運動会写真「SNSに上げないで」
    4. 4. 天皇陛下と愛子さまがお忍び鑑賞
    5. 5. 栃木の河川敷にクマ4頭 注意喚起
    6. 6. メルカリ 転売はほぼなくなる
    7. 7. 崖下に遺体 不明の大会参加者か
    8. 8. 伊東市長 卒業証書は私には本物
    9. 9. 小川晶市長 対話会で驚きの弁明
    10. 10. 女子御三家襲うサンデーショック
    1. 11. 観光客を黙らせた「重たい一言」
    2. 12. 小泉進次郎氏 2人目の育児は適当
    3. 13. なぜ蛇口から水 防カメ見て衝撃
    4. 14. 肛門に空気入れ挿入 被害者退学
    5. 15. 「悲鳴が聞こえる」機械式駐車場で40代女性が下半身挟まれてけが　命に別状なし　東京・品川区五反田駅前
    6. 16. 妊娠中の妻が連続外泊 調査依頼
    7. 17. 伊東市議選 田久保氏は失職確実
    8. 18. 生前の予約投稿→ネット民が哀悼
    9. 19. 優柔不断さに批判「玉木る」拡散
    10. 20. 自維連立に「国民がないがしろ」
    1. 1. ChatGPTと結婚 夜の営みもある
    2. 2. アスクル システム障害が発生
    3. 3. 「政界失楽園の人か」思い出す声
    4. 4. 進次郎氏が率先 育休取得100%に
    5. 5. 橋下氏「吉村氏はアクセル全開」
    6. 6. 自転車に青切符導入「厳しすぎ」
    7. 7. 都営大江戸線延伸 3つの新駅設置
    8. 8. 2連続流産 苦しい胸の内を明かす
    9. 9. オープン4日前に店が全焼…呆然
    10. 10. 過積載&不正改造を同時に摘発
    1. 11. 靖国例大祭 高市氏らの参拝なし
    2. 12. 後世に残す セブン絶賛の声続出
    3. 13. 自・国連立「連合」が認めず?
    4. 14. 自民&維新 連立樹立で事実上合意
    5. 15. 伊東市の田久保真紀市長、失職濃厚…新市議２０人中１９人が不信任決議案「賛成」
    6. 16. 【独自】高校無償化、外国人学校は除外　自公維、財源は「税制対応も」
    7. 17. 燕市長選挙、佐野大輔氏が新人対決制し初当選
    8. 18. 次の首相「この人だけは論外」
    9. 19. 仏YouTuberの動画 コメ欄は怒り
    10. 20. トランプ氏と昭恵さん 面会へ
    1. 1. 乱倫バスツアー 巨額費用を告白
    2. 2. ルーブルが閉館「特別な理由」
    3. 3. 「日本は次元が違う」韓国に指摘
    4. 4. 臓器摘出されベラルーシ女性死亡
    5. 5. エレベーターで登る「無痛登山」
    6. 6. ルーブル美術館に強盗 客は騒然
    7. 7. 上裸のカナダ前首相とキス あ然
    8. 8. 徳島の「痛車グランプリ」を観戦
    9. 9. ルーブルで盗難事件 2点発見か
    10. 10. イスラエル軍が空爆再開か 海外
    1. 11. 元NASA科学者ら NASAへの質問
    2. 12. テスラ愛好者 米横断チャレンジ
    3. 13. 日本で感じた中国との違い12点
    4. 14. プーチン氏に振り回される可能性
    5. 15. 中国4中全会 前例のない粛清か
    6. 16. 米全土で「ノーキングス」デモ
    7. 17. レンタカー社長が金を脅し取る
    8. 18. 北朝鮮軍人が韓国亡命　1人が越境、身柄確保
    9. 19. 中国動物園で暮らす24頭パンダ
    10. 20. 米韓 米国と見解の違い狭めたか
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 風呂の水道光熱費を節約する方法
    3. 3. ミシュラン二つ星 半減の衝撃
    4. 4. コストコ 巨大カートの巧妙な罠
    5. 5. 年金機構から赤封筒 無視したら
    6. 6. 暗号資産の売買 金融庁が検討へ
    7. 7. 人類の「借りもの」終止符か
    8. 8. 管理職になった瞬間に崩壊する人
    9. 9. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    10. 10. 思考停止した人ほど連発する言葉
    1. 11. 節約と貯金を続けた男性の後悔
    2. 12. ディーゼル車に意外な落とし穴
    3. 13. 部下をダメにする上司の特徴
    4. 14. 辞めた社員が戻ってくる会社
    5. 15. 早くも「言語化ハラスメント」か
    6. 16. 大損したときの絶対NGな行動
    7. 17. Office以外で何とかなる選択肢が
    8. 18. 「Zero To One」哲学を暴く
    9. 19. まるで小説より奇なる離婚裁判
    10. 20. 年収が高い陸運・海運会社ランク
    1. 1. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
    2. 2. 楽天と東京科学大学が5Gを実証
    3. 3. カシオ腕時計 話題の「新製品」
    4. 4. 有機ELテレビに「明るい兆し」か
    5. 5. ローカルで動くAI 何ができる?
    6. 6. 夢のよう...木材の切り方に注目
    7. 7. スマホリング 多才な仕事ぶり
    8. 8. Anker アウトレット店舗が初出店
    9. 9. 東プレが放つキーボードの新製品
    10. 10. 耳をふさがないオープンイヤホン、イヤーカフ型の人気が高まるわけ - 古田雄介の家電トレンド通信
    1. 11. スマホで保存 重要な保存方法
    2. 12. Meta AIグラスが海外で話題に
    3. 13. ネット通販で便利な「道具」紹介
    4. 14. ChatGPT アプリの成長が鈍化か
    5. 15. 「MacBook Air」公式より4%オフ
    6. 16. 「復讐島」サム・ライミ監督作
    7. 17. 神モデル？ GPT-4oのような個性あふれるChatGPT、復活へ
    8. 18. スティーブ・ジョブズ逝去から9年。Apple SiliconとApple Oneに繋がる野心を振り返る
    9. 19. アイ・オー・データ機器のSSD
    10. 20. アイリスオーヤマ 9分で洗濯完了
    1. 1. 大谷圧巻ショー 古巣に批判殺到
    2. 2. ド軍連覇のカギは「守護神大谷」
    3. 3. 大谷が「キス」貴重な瞬間に反響
    4. 4. NYの大谷アンチ3発&10Kに脱帽
    5. 5. ハーパー&シュワバー 放出の危機
    6. 6. 日ハムのエース 代理人と契約か
    7. 7. 宇良の「まわし待った」英紙驚き
    8. 8. 大谷は高校生レベル 酷評に皮肉
    9. 9. 大相撲、英国人が虜になった“技
    10. 10. PSV 板倉獲得を「見送った」経緯
    1. 11. 真美子さん&娘待つ部屋へ直行か
    2. 12. ハムとSB 祝勝会はシャンパン
    3. 13. 大谷バブル 1年で1000億円を回収
    4. 14. ハム 最終6戦は伊藤が中継ぎ待機
    5. 15. 岩瀬氏絶賛した大学生即戦力右腕
    6. 16. 英で人気 宇良が「危機一髪」に
    7. 17. 大谷の143m弾で薄れた衝撃の事実
    8. 18. 平安時代の「古式大相撲」が復活
    9. 19. 副審小突いた浦和選手に謹慎処分
    10. 20. 大谷以外は達成不可 5つの偉業
    1. 1. ローラ また「過剰露出」で農業
    2. 2. 畠中悠 井上咲楽にモラハラか
    3. 3. ディーン 離婚決断に至った背景
    4. 4. 若い女が! 元乃木坂が電車で遭遇
    5. 5. 次長課長・河本 うつ公表の理由
    6. 6. 日本で異色の漫画 北米で高評価
    7. 7. 紅白当日に…有吉にNHKドン引き
    8. 8. 握手会1人で話題 アイドルの惨状
    9. 9. 韓イベ炎上 日本メンバーに絶賛
    10. 10. AiScReam 紅白への出場は濃厚か
    1. 11. 愛犬を無視 高橋大輔の発言物議
    2. 12. たけし「第二の人生」に警鐘
    3. 13. 草なぎ剛 セリフ忘れ客席に聞く
    4. 14. 玉川氏VS良純 久々の大バトルに
    5. 15. 小栗旬の姿に反響「息できない」
    6. 16. エルフ荒川の清楚激変に騒然
    7. 17. 離婚のディーン 4月に愛妻投稿
    8. 18. 女児に性暴力 男に下された裁き
    9. 19. 駅ホームから落下させる 男逮捕
    10. 20. 玉川徹氏「逃げた」批判に反論
    1. 1. 運気が上がるときの「前兆」とは
    2. 2. 2回目のデートは、高級車で軽井沢日帰りドライブ。完璧なプランだったのに、女がどっと疲れたワケ
    3. 3. 無印良品 秋の新作パンツコーデ
    4. 4. 人気ウイスキー 美味しさの秘密
    5. 5. 簡単スイートポテトパイの作り方
    6. 6. 夫が突然「赤ちゃん返り」妻困惑
    7. 7. 一瞬で映りが良くなるマッサージ
    8. 8. ボスママに徹底復讐 姉の復讐劇
    9. 9. 今週の星座占い 下半期を占い
    10. 10. 小5息子の友達と母に徹底反撃
    1. 11. 半年で10回 退職代行使った漫画
    2. 12. 990円 しまむらのナロースカート
    3. 13. Nike レゴと夢の初コラボ登場
    4. 14. 恋人同士・正輝くんの結婚生活
    5. 15. 財布に優しいしまむらのバッグ
    6. 16. キキ&ララがCASETiFYとコラボ
    7. 17. ヒルトン クリスマスケーキ3種
    8. 18. 大人も間違えがちな地名「三箇」
    9. 19. GUの注目コラボコートが話題に
    10. 20. 「髪を整える」新アイテム登場