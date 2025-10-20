2025年10月17日、韓国・韓経ビジネスは「昨年、海外から韓国を訪れた観光客の数は訪日観光客数の半分にも及ばないと集計された」と伝えた。韓国観光公社の資料によると、昨年の訪韓外国人観光客数は1637万人で、訪日外国人観光客数（3687万人）の44．4％にとどまった。アジア・太平洋地域（公式数を発表していない中国、インドを除く）で最も外国人観光客が多かったのが日本で、タイ（3555万人）、サウジアラビア（2973万人）、マ