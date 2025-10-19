日本代表DF菅原由勢とU-21ドイツ代表GKの長田澪ことミオ・バックハウスが所属するドイツ1部ブレーメン。18日にアウェイで行われたブンデスリーガ第8節ハイデンハイム戦を2-2で引き分けた。日本人の母とドイツ人の父を持つ21歳の長田は、今シーズンからブレーメンの正GKとして起用されている。肩の怪我で2試合を欠場していたが、この試合からゴールマウスに復帰。ブレーメンは相手にシュート31本を打たれる展開だったが、後半5分に