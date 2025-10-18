¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¥í¡¦¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¤¬ÂåÉ½´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¤è¤ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿Æ±¹ñ¤ò4Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026²¤½£Í½Áª¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×I¤Ç2°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼ó°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤È¤Ï¡¢¾¡ÅÀ3º¹¤ÇÆÀ¼ºÅÀº¹16¡£11·î¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â¹µ¤¨¤ë¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWÇÕ²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î²ÄÇ½À­¤¬Í­ÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó