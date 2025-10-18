ºòÇ¯¤Ï26Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ìÃ£À®¡¢½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤ÏºÇ²¼°Ì¤â¡ÈA¥¯¥é¥¹Î¨¡É¤Ï4/5DeNA¤Ï17Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËÂè3Àï¤Ë0-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢¼­Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ëºå¿À¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ê¤É4µåÃÄ¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î»°±º´ÆÆÄ¤È¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À»á¤Ï¡ÖºßÇ¤5Ç¯´Ö¤ÇCS¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤­¤Ê