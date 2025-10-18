»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼¤áÊý¡×¡¡¸µÁêËÀ¤¬´¶¤¸¤¿¡È¤é¤·¤µ¡É¡Ä»×¤ï¤ºÏ³¤é¤·¤¿¡Ö²¿¤ÎÀÕÇ¤¡©¡×
ºòÇ¯¤Ï26Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ìÃ£À®¡¢½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤ÏºÇ²¼°Ì¤â¡ÈA¥¯¥é¥¹Î¨¡É¤Ï4/5
¡¡DeNA¤Ï17Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËÂè3Àï¤Ë0-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ëºå¿À¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ê¤É4µåÃÄ¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î»°±º´ÆÆÄ¤È¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À»á¤Ï¡ÖºßÇ¤5Ç¯´Ö¤ÇCS¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Î2021Ç¯¡ÊºÇ²¼°Ì¡Ë¤À¤±¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ÈÀË¤·¤à¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î2021Ç¯¤³¤½ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Ï2°Ì¡¢3°Ì¡¢3°Ì¡¢2°Ì¡£ºòÇ¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2°Ì¤Îºå¿À¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ¥¾¡¤Îµð¿Í¤ò·âÇË¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÇË¤ë¡È²¼Ñî¾å¡É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ1998Ç¯°ÊÍè26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÆ±¤¸¤¯1998Ç¯°ÊÍèÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤Ë13¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì2°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¼çÎÏÁª¼ê¤Î²ø²æ¤Ëµã¤«¤µ¤ì¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢5Ê¬¤Î4¤Î³ÎÎ¨¤ÇA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¸½¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤é3°Ì¤«¤é¤Ç¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿°ÕµÁ¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢¡Ø²¿¤ÎÀÕÇ¤¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÂçÊå¡Ê»°±º´ÆÆÄ¡Ë¤é¤·¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼¤áÊý¤À¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë4µåÃÄ¤Ç·×21Ç¯´ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ìî¸ý»á¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Ë¤Ï2009Ç¯¤«¤é2Ç¯´ÖºßÀÒ¡£Åö»þ¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿»°±º´ÆÆÄ¤È¤Ï2009Ç¯¤ÎÃæÆü¤È¤Î³«ËëÀï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£¡ÖÂçÊå¤ÎÁÇ´é¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤éÀÕÇ¤´¶¤Î²ô¤Ç¡¢¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÃË¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£
µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ËÏ³¤é¤·¤¿¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤ï¡Ä¡×¥é¥ß¥ì¥¹Á°´ÆÆÄ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª
¡¡»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÎºÓÇÛ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¡£¡Ö¤¿¤À¡¢2023Ç¯¤Ëº´Ìî¡Ê·ÃÂÀ³°Ìî¼ê¡Ë¤ò1ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¼èºà¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¤ËÄ¾ÀÜ¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¼óÇ¾¿Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºßÇ¤Ãæ¤ÎÂçÊå¤«¤é²¿ÅÙ¤«Ê¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌî¸ý»á¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¤Î´Ö¤ÎÉ÷ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¤¼Ô¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹Á°´ÆÆÄ¡Ë¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ò½Å»ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÂÇ½ç¤òÉÑÈË¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤¤òÀË¤·¤àÌî¸ý»á¤À¤¬¡¢¡ÖµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ØÉé¤±¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤ÎÈÖÄ¹¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤ó¤É¤¤¤ï¡Ä¡Ä¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´ÆÆÄ¤Î·ãÌ³¤ò¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤í¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö2021Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÃæÅè¡ÊÁï¡Ë¤µ¤ó¤â¡¢2024Ç¯¤Ë5°Ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¡È´·¤ì¡É¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¼Ç¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢DeNA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃúÅÙ¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡DeNA¤ÏÍèµ¨¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢Ä¹Ãú¾ì¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È½ÉÂê¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£Ìî¸ý»á¤Ï¡Ö¹¶·âÎÏ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¡È¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ÉÅª¤ÊºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤äÄ¹ÂÇ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»Íµå¤òÁª¤Ö¤³¤È¡¢¥Ð¥ó¥È¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¡¢Áê¼ê¤Î·ä¤ò¤Ä¤¯ÁöÎÝ¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£º£µ¨¡¢ºå¿À¤È¤Îº¹¤â¤½¤ÎÊÕ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÈÖÄ¹¤ÎÊ³Æ®¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ä¤Ä¡¢Íèµ¨¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë