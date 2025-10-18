これまで負けたことがなかった日本代表相手に初めて敗れたブラジル。日本の天敵と言えるネイマールは、14日に行われた日本戦に不在だった。33歳になったネイマールはサントスでプレーしているが、負傷によってまたもブラジル代表への復帰を果たせず。2023年10月のウルグアイ戦で左膝十字靭帯断裂と半月板損傷の大ケガを負った彼は、およそ1年後にピッチに復帰した。ただ、コンディション不良が相次ぎ、代表戦からは2年ほど遠ざかっ