生まれ変わったつもりで――。かつてJ1横浜F・マリノスの下部組織で天才と称されながらも、トップチームではリーグ戦1試合の出場に留まった男が、新たなサッカー人生を歩み始めていた。その男の名は、和田昌士だ。昨季限りで当時J2ザスパ群馬を退団した和田が今年向かった先は、アメリカのUSLリーグ1（3部相当）を戦うポートランド・ハーツ・オブ・パイン。多くの日本人にとって馴染みのないリーグを新天地に選んだ28歳は、「ここ