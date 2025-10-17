10月13日に閉幕した大阪・関西万博の徳島県ブースへの来場者が、目標を大きく上回ったことが、県のまとめで分かりました。県によりますと、大阪・関西万博の期間中、徳島県ブースを訪れた人は約44万8000人でした。関西パビリオンの多目的エリアで県が実施したイベントの来場者も合わせると約51万6000人で、県が目標としていた42万人を大きく上回りました。また、ブースで配布した、関西から徳島に向かう高速バス