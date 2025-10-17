三重県の鳥羽水族館が、10月15日から“カスハラ”を防止するための対策を始めました。 【写真を見る】ラッコの24時間ライブ配信 “カスハラ”で飼育員にモザイク処理… 専門家は｢正当なクレームでもカスハラになる場合が｣ カスハラどう防ぐ？ 鳥羽水族館は、2024年4月から2頭のラッコの様子を24時間ライブ配信していますが、10月15日から1日に3回実施しているラッコへの餌やりの際に、映り込む飼育員の様子にモザイク処理