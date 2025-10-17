先頭打者として複数HR＆三塁打は史上初【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）試合開始からわずか11分後に、歴史に名を刻んだ。ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席で快足を飛ばし三塁打をもぎ取ると、米記者は史上初の記録を紹介した。先発のタイラー・グラスノー投手が初回を無失点に