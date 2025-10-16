ノルウェー代表のストーレ・ソルバッケン監督が、マンチェスター・シティ所属MFオスカー・ボブのパフォーマンスに厳しい言葉を投げかけた。ノルウェーはニュージーランド代表との親善試合を1-1で終えたが、試合後に指揮官は22歳の若手ウインガーに対して「今日はすべてが足りなかった」と語っている。英『フォー・フォー・トゥー』が伝えている。ボブは本来の右ウイングではなく、ピッチ中央でフル出場。しかし、慣れないポジ