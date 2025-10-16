ノルウェー代表指揮官、マンC所属選手を批判「すべてが足りなかった」
ノルウェー代表のストーレ・ソルバッケン監督が、マンチェスター・シティ所属MFオスカー・ボブのパフォーマンスに厳しい言葉を投げかけた。ノルウェーはニュージーランド代表との親善試合を1-1で終えたが、試合後に指揮官は22歳の若手ウインガーに対して「今日はすべてが足りなかった」と語っている。英『フォー・フォー・トゥー』が伝えている。
ボブは本来の右ウイングではなく、ピッチ中央でフル出場。しかし、慣れないポジションで持ち味を発揮できず、前半から苦戦を強いられた。ソルバッケン監督はノルウェー紙『VG』に対し、「オスカーに聞けば、前半は代表で最も悪い出来だったと言うだろう。後半は次に悪い出来だった」とコメント。「ボールを持ちすぎ、ポジショニングもおかしく、プレスにも入れなかった」と辛辣に評した。
それでも指揮官はボブへの信頼を失ってはいない。「彼の出来にエネルギーを使うつもりはない。これまで多くの試合で非常に良いプレーをしてきた。特に高い位置、サイドでのプレーでだ」とフォローも加えた。
22歳のオスカーは推定市場価値2500万ユーロ(約43億円)の有望株で、すでに代表14試合に出場。ノルウェー代表では前戦のモルドバ戦でも途中出場からアシストを記録している。所属するシティは今季プレミアリーグで首位アーセナルを追う立場にあり、今週末はホームでエバートン戦を迎える予定だ。
なお、同代表のエースFWアーリング・ハーランドは、イスラエル戦で得点を挙げた後に代表から離脱。ノルウェーサッカー協会(NFF)によれば、足首の痛みを理由にチームを離れたが、深刻な負傷ではないとみられている。
ボブは本来の右ウイングではなく、ピッチ中央でフル出場。しかし、慣れないポジションで持ち味を発揮できず、前半から苦戦を強いられた。ソルバッケン監督はノルウェー紙『VG』に対し、「オスカーに聞けば、前半は代表で最も悪い出来だったと言うだろう。後半は次に悪い出来だった」とコメント。「ボールを持ちすぎ、ポジショニングもおかしく、プレスにも入れなかった」と辛辣に評した。
22歳のオスカーは推定市場価値2500万ユーロ(約43億円)の有望株で、すでに代表14試合に出場。ノルウェー代表では前戦のモルドバ戦でも途中出場からアシストを記録している。所属するシティは今季プレミアリーグで首位アーセナルを追う立場にあり、今週末はホームでエバートン戦を迎える予定だ。
なお、同代表のエースFWアーリング・ハーランドは、イスラエル戦で得点を挙げた後に代表から離脱。ノルウェーサッカー協会(NFF)によれば、足首の痛みを理由にチームを離れたが、深刻な負傷ではないとみられている。