バンダイスピリッツは、『ウルトラマンサーガ』より「S.H.Figuarts ハイパーゼットン(イマーゴ)」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月17日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年4月発送予定。2026年4月発送予定「S.H.Figuarts ハイパーゼットン(イマーゴ)」(12,100円)『ウルトラマンサーガ』より、「ハイパーゼットン(イマーゴ)」が飛行状態も再現できる仕様