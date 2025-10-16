築古団地やマンションには和室がつきもの。落ち着く空間ではありますが、年数が経つと劣化したり、使いにくさを感じたりすることも。今回は「思いきって和室をリノベしてよかった！」と話すインスタグラマーのminaさん（40代）に、リノベーションの詳しい内容やこだわりポイントをお聞きしました。畳のささくれが家じゅうに広がり、掃除の手間が倍増minaさんは夫、子ども3人の5人暮らし。住まいは築18年の4LDKマンションです。キッ