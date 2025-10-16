昨年12月に急死した中山美穂さん（享年54）の公式サイトが16日に更新され、非公式グッズ、肖像の無断使用に関して注意を呼びかけた。【写真】約2年前…中山美穂さん＆中山忍の貴重2ショット公式サイトには「非公式グッズおよび肖像の無断使用に関するご注意」との文書が掲載され、「現在、中山美穂の氏名・肖像、ならびに過去に展開された公式グッズのデザイン等に類似した商品が、当方の許諾なく製作・販売されている事例が確