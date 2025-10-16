16日午前、岩手県北上市の温泉旅館で、露天風呂を清掃していた従業員の男性が行方不明となり、警察は、現場に複数の血痕があったことから、クマに襲われた可能性が高いとみて、付近を捜索しています。現場から中継です。◇警察によりますと、16日午前11時15分ごろ、北上市和賀町岩崎新田の瀬美温泉で、「露天風呂の清掃をしていた60歳の男性従業員の姿が見えず、血痕のようなものがある」と警察に通報がありました。警察官が