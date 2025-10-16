32スイングで14本の柵越え、150メートル弾も記録ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、本拠地ドジャースタジアムで屋外フリーを行った。ポストシーズンでは打撃不振に苦しんでいただけに、異例の光景に米メディア関係者も驚きを隠せない。大谷は普段は屋外でのフリー打撃をほとんど行わない。ドジャースタジアムでは2022年のオールスターゲームで披露したことはあるが、移籍後はスプリングトレーニング初日に行っ