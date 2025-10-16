第61回全国社会人サッカー選手権大会は15日、決勝戦が青森県八戸市のプライフーズスタジアムで開催。試合は1-1で迎えた後半35分、ヴェロスクロノス都農がキャプテンを務めるDF松岡憧のゴールで勝ち越し、FC BASARA HYOGOに2-1で勝利。大会初優勝を飾った。地域リーグで優勝を逃したチームが、JFL昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグ（地域CL）の出場権獲得を目指し、すべてをかけて臨むことで知られる「全社」。今大