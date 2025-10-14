新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は12日、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”４人と、30代女性の“レディ”４人が、２週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン２』第８話を放送。このたび、放送終了後より無料見逃し配信が開始となった。■『ガールオアレディ シーズン２』とは？本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”４人と、30代女性の“レディ”