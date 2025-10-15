ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢²¿¤È¤«¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡£°ÊÁ°¤Ï¡È¥¬¥é¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Àþ¤ÎºÙ¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤ä¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡È°Û¿§¤Î·ÐÎò¡É¤ò¸Ø¤ë¡¢¼ã¤­¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÁ¡ºÙ¤½¤¦¤Ê´é¤Ä¤­¡É¤¬¥½¥Ã¥¯¥êº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÄï¡¦Îç´õ¤¯¤ó¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥±¥¢¤¬ÆÀ°Õº´¡¹ÌÚ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î10·î4Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ