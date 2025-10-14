TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌アーティスト幾田りら ＆ フォージャー家キャスト江口拓也・種粼敦美・早見沙織・松田健一郎の座談会映像が公開された。キービジュアル予想企画に幾田りらも参戦！＞＞＞キービジュアル予想イラストをすべてチェック！（写真9点）本作は遠藤達哉原作の漫画作品。集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数