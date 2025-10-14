リーグ優勝決定シリーズ初戦…まさかのプレーが飛び出す【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間14日・ミルウォーキー）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨んだ。4回にはまさかの“中ゴロ”で1死満塁の好機が潰えた。両軍無得点の4回、ドジャースは1死満塁からマンシーが中堅後方へ大飛球を放った。中堅手フリリックがフェンス際でジャンプして一度グラブに収めるも、