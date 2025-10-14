今年も残りひと月余りとなり、大晦日の紅白歌合戦の出場者が気になる季節となってきた。折しも2025年は「放送100年」の節目の年。そのラストを飾る歌合戦の目玉探しにNHKは躍起だという。現状、その候補は誰なのか。探ってみた。【前編】では、「嵐」と中森明菜の動向について記す。＊＊＊【写真】復活ライブを終えた後、スタッフと笑顔を見せながら歩く明菜関係は良好ではない9月17日、NHKの定例会見が開かれた。メディア総