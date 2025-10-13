イスラエルで人質の帰還を待つ人々。イスラム組織ハマスが拘束してきた人質のうち、生存者20人全員の解放がまもなく行われる見通しです。地元メディアによりますと、パレスチナ自治区ガザ地区に拘束されている人質の解放は、日本時間の午後2時にも始まる見通しです。解放されるのは生存している人質20人全員で、解放後は複数の病院へと搬送される予定です。また、イスラエル側は人質の解放を確認した後、拘束しているパレスチナ人