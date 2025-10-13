今年韓国の自動車輸出額が過去最大を更新しているが、中古車を除けば昨年より減ったことがわかった。韓国産業通商部によると、韓国の1〜9月の自動車輸出は前年同期比2．2％増加した540億8500万ドルだ。だが中古車輸出を除いた新車輸出は476億500万ドルで3．2％減少した。先月の自動車輸出額は64億ドルで、9月としては過去最大の実績だが操業日数増加の効果を除いた1日平均車両輸出額は2億6600万ドルで前年同月より2．7％減少した。