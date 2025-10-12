Star Camp 2025 in 朝霧高原 開催日：2025年9月6日（土）～7日（日） 開催場所：静岡県富士宮市・朝霧高原「ふもとっぱら」 デリカD:5、デリカミニ、トライトン、アウトランダーPHEV…アウトドアと相性抜群の現行車や、パジェロ、ランエボ、ギャラン、ジープといったブランドの歴史を紡いできたレジェンドが富岳の麓で一堂に会し、ユーザーとその家族や仲間が同じ時間を共有する。1991年