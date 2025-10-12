ジャクソンがまさかの1回5失点KOも…2番手・石田裕が4回無失点好投■DeNA 7ー6 巨人（12日・横浜）DeNAは12日、横浜スタジアムで行われた巨人とのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦で7-6のサヨナラ勝ちを収め、2連勝で阪神の待つファイナルステージ進出を決めた。先発のアンドレ・ジャクソン投手がまさかの1回5失点KOも、2回から救援した石田裕太郎投手が4回2安打無失点と流れを呼び戻した。今季限りで退任す