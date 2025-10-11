お笑い芸人の明石家さんまとお笑いコンビ・爆笑問題の太田光が11日、TBS系『お笑いの日2025』(14:00〜21:56)に生出演し、コラボネタを披露した。明石家さんまと太田光1日だけの“コンビ”の結成し、漫才を披露したさんまと太田。自己紹介で、太田が「ビートたけしです」とボケるところで噛み、さんまが「噛んだやろ!」とツッコむと、太田は「緊張してるの!」と返した。自己紹介は続き、太田は「大竹しのぶと申します」とボケを続け