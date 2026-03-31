テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が３０日に放送され、ウエストランドの井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。この日は、放送１００回を記念して、爆笑問題太田光をゲストに招いた。太田は「普段は言えない本音」のテーマで、２００６年から放送された日本テレビ系「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」について振り返った。同番組は太田光が内閣総理大臣に分して、各界の著名人ら