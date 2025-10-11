今季で7年契約が終了した楽天の則本昂大投手（34）が11日、保有する海外FA権について「行使を考えている」と明言した。理由について「年齢的にも最後のFAになる可能性が高い。悔いのない野球人生にしたい」と明かした。今季は1学年上の前巨人・菅野がメジャーへ移籍し活躍。「勇気をもらうという言い方は失礼かもしれないですけど、チャンスがあるのであれば」と話し、楽天残留を含めた日米42球団の中からプレー先を模索してい