韓米が10日、ソウルで同盟懸案、韓半島（朝鮮半島）問題などについて議論した。在韓米国大使館によると、朴潤柱（パク・ユンジュ）外交部第1次官はこの日午後、訪韓中のアリソン・フッカー米国務次官（政治担当）とソウル外交部庁舎で第10回韓米外交次官戦略対話を行った。韓米外交次官戦略対話は2021年7月の第9回会議以来4年3カ月ぶり。フッカー次官は韓半島（朝鮮半島）とインド太平洋全域で70年以上にわたり平和、安全保障、そ