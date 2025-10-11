施設の「命名権（ネーミングライツ）」を売却する取り組みが、自治体を中心に拡大している。これまでは競技場など大規模施設が主な対象だったが、トイレや市道、歩道橋といった普段使う場所に愛称が付けられるケースが増えている。財源確保策、埼玉「全県営施設に導入」フィギュアスケートなどの国際大会やライブなどの会場となってきた「さいたまスーパーアリーナ」（さいたま市中央区）。所有する埼玉県が５月から、命名権の