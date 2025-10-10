アメリカ東海岸で最大級のポップカルチャーイベント「ニューヨーク・コミコン」が開幕し、日本のコンテンツが存在感を高める中、多くのファンが集まりました。【映像】『ONE PIECE』が存在感 「NYコミコン」の様子「ニューヨーク・コミコン」は、漫画を中心にアニメ、ゲーム、映画などを扱うポップカルチャーのイベントで、アメリカで市場規模が拡大する中、来場者が20万人を超える人気イベントに成長しました。中でも日本のコ