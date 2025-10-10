大阪・関西万博閉幕まで残りわずか。一日の入場者が20万人を超える超混雑ぶりが連日報道されている。ライターはこれまで万博を訪れること19回。予約争奪戦の凄まじさを間近で実感している。【前編】では、万博東ゲートでの苛烈な予約争奪戦の様子をレポートした。【後編】では、もうひとつの会場への入り口・西ゲートでの争奪戦の異様な実態と、当選倍率100倍と言われる最難関パビリオンについて詳述する。【前後編の後編】【西