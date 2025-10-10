テヘラン＝吉形祐司】イラン外務省は９日、イスラエルとイスラム主義組織ハマスによる和平計画の「第１段階」の合意を受けて「虐殺停止の努力に関する声明」を発表した。「合意」や「歓迎」の言葉を使わず、ガザでの戦争犯罪や虐殺、人道に対する罪などイスラエルの責任追及を国際社会に求めた。ハマスを支援してきたイランは、イスラエル軍のガザからの完全撤退を求めており、慎重姿勢を示したとみられる。声明では、イラン